Jovem negra é demitida por fazer tranças e grava fala da chefe: 'Nem venha'

Em outro momento, a chefe também critica o estilo de se vestir da trabalhadora. "Se você tivesse um estilo mais social, eu ainda aceitaria seu cabelo, mas você não tem um estilo social", completa.

Gabriella ficou revoltada com a postura da chefe e decidiu contar seu caso no Instagram, onde recebeu o apoio de dezenas de pessoas. Ela contou que, logo no começo na empresa, fez uma trança e foi alertada de que não poderia permanecer com ela. Nesse caso, ela aceitou e a desfez naquele momento.

Entretanto, algumas semanas depois, ela diz que resolveu fazer outro estilo de trança e, dessa vez, estava disposta a não aceitar ordem de retirada.

O que pede a vendedora

Tribunal Regional do Trabalho em Alagoas Imagem: Divulgação/TRT/AL

Na Justiça do Trabalho, Gabriella cobra o pagamento do FGTS e da multa de 40% pela demissão sem justa causa, além de uma indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil como uma "medida pedagógica e proporcional à natureza e extensão do dano".