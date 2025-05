TSE multa em R$ 30 mil candidato da PB que postou símbolo supremacista

"O caráter preconceituoso do símbolo foi imediatamente reconhecido e gerou investigação interna no âmbito do Senado Federal, além de ampla repercussão midiática nos principais veículos de comunicação do país", diz no seu voto.

Senado aprovou voto de censura a Filipe Martins, ex-assessor especial da presidência Imagem: Reprodução

Candidato nega

Artur afirmou ao UOL que ficou surpreso com a decisão já que tinha vencido em duas instâncias na Paraíba. Ele cita que a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso no TSE.

"A decisão tem inconsistências que a gente vai questionar a partir dos embargos. Uma vez julgados, a depender do que o TSE possa trazer como resultado, a gente pode entrar com um recurso no STF, até porque no acórdão fica claro que não houve dolo nenhum da nossa parte", diz.

Artur negou ter feito o vídeo com qualquer intenção de associá-lo a qualquer movimento de preconceito e questionou o entendimento dos ministros de que o gesto é conhecido.