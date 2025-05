Demarcação indígena mais atrasada do NE vive tensão com disputa por fazenda

O desembargador e relator Frederico Wildson da Silva Dantas acolheu, em 30 de março de 2024, o pedido imediato e suspendeu os efeitos da sentença em primeiro grau até o julgamento do recurso pela 7ª Turma —que ainda não tem data para ocorrer. Desde 1º de abril o processo apresenta-se concluso para decisão.

Diante das dificuldades financeiras que levaram a empresa à recuperação judicial, a Funai pede que o TRF-5 acelere o processo e marque o julgamento o quanto antes.

"O mais coerente constitucional e legalmente seria viabilizar o andamento regular do processo de demarcação para, uma vez constatadas as benfeitorias eventualmente erigidas de boa-fé pela empresa, as mesmas serem pagas devidamente em dinheiro, reduzindo e amortizando dívidas, inclusive, de natureza trabalhista que a empresa possui", diz.