Líder bolsonarista defende Ciro para o governo do CE em aliança com o PL

Em meio à especulação em torno de seu nome, no sábado, Ciro publicou uma reportagem em vídeo em seu Instagram relembrando que o estado recebeu um prêmio do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) pelo combate à mortalidade infantil, citando que o Ceará foi pioneiro na América Latina.

Sobre as desavenças com os bolsonaristas, Ciro disse que é preciso união para tirar o PT do governo do estado, o qual chama de 'tragédia". "À luz dessa salvação do Ceará, eu não posso me eximir de cumprir o papel", disse, ao justificar o apoio a um bolsonarista.

Ciro tem dito que o PT é hoje "o maior mal do Ceará" —em 2024, já havia apoiado desafetos em disputas municipais contra o PT.

As diferenças terão que ser tratadas na frente do povo. Nós conversamos sobre isso aqui hoje. Olhando a política nacional, são diferenças às vezes incontornáveis; porém, se nós temos a tarefa de salvar o Ceará, essas diferenças podem ser tratadas de uma forma correta, respeitosa, leal, em que a gente estabeleça pontos de convergência na política do Ceará.

Ciro Gomes, em 6 de maio

Para a cientista política Monalisa Torres, somente a especulação do nome de Ciro já gera visibilidade para o grupo oposicionista, o que pode ser bom do ponto de vista eleitoral, mirando 2026. Mas ela pondera que, desde o racha com o irmão Cid Gomes, Ciro vem amargando derrotas acachapantes em todo o estado.