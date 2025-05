Réu pede soltura após juíza adiar júri após briga com promotor por cadeira

'Ele não deu causa'

O pedido de soltura foi feito pelo advogado do réu, João Victor Gama Costa. Ao UOL, ele diz que não fez nenhum tipo de ponderação sobre a discussão do promotor com a juíza. "Eu estava conversando com o preso lá antes do júri, passando todas as instruções. Eu acompanhei o final da discussão. Não sei quem tem razão, se é ela ou se é ele", diz.

Ele conta que após a decisão de adiamento, ele procurou a juíza e teve uma conversa com ela.

Eu me dirigi à juíza e despachei diretamente. Disse que a defesa ia fazer o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que ele não deu causa a esse desentendimento.

João Victor Gama Costa

Ele ainda afirma que, mesmo se condenado, o réu poderia pegar uma pena pequena e ter direito já a progressão de regime, visto que será descontado o tempo que ele ficou detido. "Então, a chance dele ser solto naquele dia era considerável", afirma.