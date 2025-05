Pacientes têm problemas graves de visão após mutirão oftalmológico na PB

A SES ainda afirma que os pacientes estão fazendo tratamento com antibióticos e realizando exames para avaliação detalhada. "Os casos mais graves estão sendo acompanhados na enfermaria do Hospital Metropolitano, onde permanecem sob monitoramento contínuo. Outros dois pacientes seguem em acompanhamento em um hospital particular de Campina Grande".

Segundo Ari Reis, secretário de Saúde de Saúde da Paraíba, desde domingo (18) à noite pacientes começaram a procurar urgências de hospitais estaduais com queixa de dor no olho. "Algumas queixas comuns do pós-operatório e outras queixas que nos alertaram um pouco mais", diz.

Identificamos sintomas graves em nove pacientes, e dois já passaram por procedimento cirúrgico que consiste basicamente numa raspagem dessa via que foi afetada por uma provável infecção.

O procedimento

Na quinta-feira, 64 pessoas foram submetidas à aplicação intravítrea — injeção no olho — da solução Lucentis, indicada para tratar doenças da retina. Esse tratamento é geralmente realizado mensalmente, e a quantidade de aplicações varia conforme o problema.

Em entrevista à TV Paraíba, Inácio Quaresma Neto afirma que a mãe dele é uma das vítimas. "Ela começou a fazer esse procedimento há cinco meses; todo mês era uma aplicação no olho. Na quinta-feira, ela já saiu de lá com o olho doendo e dizendo que tinha dado errado. E agora ela perdeu a visão total do olho", diz.