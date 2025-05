Cid Gomes diz que candidatura de Ciro no Ceará seria 'constrangimento'

Pessoas, amigos comuns, fizeram e tal, se esforçaram. Eu sempre [estive] disponível. E tentei várias vezes, no começo, com os meus irmãos, dizer: 'Liga para o Ciro, vamos sentar', mas eles não quiseram. Passaram a me chamar de traidor no ano da sequência da eleição [de 2022].

Cid Gomes

Os irmãos romperam naquela eleição por conta do movimento que Ciro fez para o PDT barrar a candidatura da governadora Izolda Cela à reeleição por causa da proximidade dela com o ex-governador Camilo Santana (PT). Ciro convenceu seu grupo, que votou majoritariamente para que o nome lançado fosse o de Roberto Cláudio, que amargou apenas a quarta posição no pleito.

Eu digo para o Ciro os defeitos que eu acho que ele tem. Digo de forma sincera, franca e lealmente. Mas você não vai me ouvir falar mal do Ciro. Jamais! Eu digo pra ele, com sinceridade, muitas vezes duro.

Cid Gomes

Ciro diz que apoia bolsonarista

Em 6 de maio, após conversa com nomes da oposição ao governo Elmano na Assembleia, Ciro disse que não tem mais nenhuma mágoa do irmão: "Deus tirou das minhas costas a dor lancinante de uma facada".