Vereadora sofre transfobia durante sessão da Câmara em Natal

Transfobia é crime inafiançável no Brasil e nunca prescreve, com pena de 2 a 5 anos de prisão. A prática é enquadrada como injúria racial, de acordo com decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de agosto de 2023.

Plenário da Câmara de Natal Imagem: Francisco de Assis/Câmara de Natal

Ao UOL, Thabatta conta que as ofensas ocorreram enquanto ela estava discursando no plenário contra a concessão do título. "A minha mãe era enfermeira da linha de frente e morreu de covid-19. Eu disse que não votaria por causa dela e de todas as famílias que viveram essas perdas."

Ela conta que bolsonaristas que estavam na galeria da Câmara faziam gestos em sua direção enquanto ela falava, mas ela não conseguiu ouvir o que era dito.

"Minhas assessoras viram que elas estavam cometendo crime de transfobia, com falas absurdas, e começaram a filmar. Pela expressão delas, percebi que estava ocorrendo algo errado e fui lá saber o que era. Quando soube, voltei ao plenário, contei o que houve, e nada foi feito", relata.