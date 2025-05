Entrada de Dino no STF ampliou racha em grupo político no Maranhão

Polêmica recente

Sabe-se que Dino se afastou de Brandão ainda no começo do governo. Já fora da política, teria dito a aliados próximos que a escolha dele como seu sucessor foi o seu "maior erro político" na carreira.

Mas Dino também sabe que segue como um nome influente no estado. No último dia 9, ele foi a São Luís proferir uma palestra e se referiu ao vice-governador —que também estava no palco— como um eventual candidato ao governo de 2026 e brincou ao sugerir sua vice, em uma "chapa imbatível".

Isso gerou críticas de pessoas ligadas a Brandão, que passaram a replicar a fala de Dino com um tom crítico e sugerindo até um desvio ético.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) protocolou no Senado, no último dia 15, um pedido de impeachment de Dino por "ativismo político".

Felipe Camarão foi uma escolha pessoal de Dino para ser vice de Brandão e sempre foi tratado como o candidato natural daquele grupo para 2026. Por estar no PT, terá apoio certo do presidente Lula, algo considerado fundamental no estado.