Mapa inédito detalha cerco português que expulsou holandeses de PE em 1654

"Aquela vitória selou o destino do Brasil naquele período. Foi um evento de peso para a Coroa portuguesa; uma vitória contra um oponente poderoso. A peça também é uma forma de elevar esses eventos", diz Miranda.

Os pesquisadores acreditam que o desenho foi feito logo após a expulsão. "O mapa tem vários elementos da cidade do Recife daquele momento, com sua ponte, o Palácio de Nassau, a armada portuguesa que cercou a cidade", afirma o historiador e professor Pablo Iglesias Magalhães, da Universidade Federal do Oeste da Bahia.

Durante as pesquisas, explica Magalhães, descobriram que o mapa foi produzido por João Teixeira Albernaz 2º, integrante da família mais importante de cartógrafos de Portugal.

Os Albernaz costumavam representar as efemérides da guerra holandesa em seus mapas, e a família tinha autorização da Coroa Portuguesa. Estamos elaborando um artigo científico para apresentar a nossa pesquisa para a comunidade acadêmica.

Pablo Iglesias

Os textos que acompanham o desenho descrevem os eventos com riqueza de relatos de portugueses e holandeses. "Isso sugere que o autor estava bem informado ou presenciou o sítio, porque o desenho aponta corretamente os primeiros movimentos portugueses, em dezembro de 1653 na posição norte da cidade", diz.

Além disso, há representação e nomes dos comandantes envolvidos nesses ataques, como André Vidal de Negreiros e Henrique Dias. "Todos estão corretamente registrados no desenho. Ele mostra o Recife e a cidade Maurícia com um nível de detalhamento mais amplo no que se refere ao ataque pela parte da terra", afirma.