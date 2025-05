Filha-de-santo vence processo e cola grau de branco: 'Respeito à religião'

Ela explica que apenas em janeiro se deu conta que a formatura iria cair nesse período e que, assim, estaria impedida pela espiritualidade de usar a tradicional toga preta. Então ela conversou com sua orientadora da monografia, Bartira Teles. "Ela me deu total apoio e força para seguir, mas já me deixou ciente que não seria uma luta fácil, mas que eu tinha direito", diz.

Gleid faz sua oração durante a colação de grau Imagem: Henrique Maynart, Mangue Jornalismo

Processo e recurso

A peleja administrativa começa no dia 24 de março, quando ela fez um pedido formal ao Departamento de Educação para quebra do protocolo do cerimonial, garantindo assim o direito de usar uma beca diferente da tradicional preta.

Quem a ajudou a fazer esse ofício foi a professora Andréa Hermínia, que estava na banca que avaliou sua monografia. "Eu pesquisei no país os casos de pessoas que já haviam conseguido, e encontrei dois. Fui procurar saber o caminho, como eles conseguiram essa quebra de protocolo. Fiquei muito feliz por ela confiar em mim. Gleid representa uma luta, é referência para a universidade", diz Andréa.

A partir dali teve início um processo administrativo. "O uso dessas cores é evitado porque, no entendimento religioso, elas carregam energias que podem ser incompatíveis com o estado de resguardo espiritual", disse no documento que consta no processo ao qual o UOL teve acesso por meio do portal Mangue Jornalismo.