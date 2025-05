'Tem que fuzilar': Federal de RR afasta aluno de medicina após post de ódio

Um exemplo que ele cita é que ao chamar negros de macaco estava tentando associar a um comportamento primata. "Os escassos caracteres do Twitter impedem uma melhor desenvoltura e meus posts não eram debates. Portanto o que mal escrito foi, mal lido é", alega.

"O que direi a seguir não se trata de justificar o injustificável, mas de demonstrar que nem tudo foi interpretado da maneira correta, pois o significado real não era o óbvio. Não trago isso como justificativa, mas como parte do esforço que venho fazendo para crescer, amadurecer e agir com mais responsabilidade daqui em diante", diz.

O estudante cita que tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e garante que vem fazendo tratamento psiquiátrico —o que diz ser "essencial para lidar melhor com minhas emoções, impulsos e formas de expressão".

"Admito também que ressentimento e frustração levaram a comunicação violenta associada com questões não resolvidas, o que prontamente trato com o psiquiatra", cita.

No momento, estou refletindo com seriedade sobre o ocorrido e preparando minha retratação formal à coordenação da universidade. Quero deixar claro que apoio os valores de respeito, inclusão e responsabilidade -- justamente os princípios que falhei em demonstrar na forma como me expressei online. Muitas das minhas publicações foram feitas por meio de uma persona exagerada, como forma impulsiva e equivocada de extravasar raiva e frustração.

Fábio Felipe

Fábio alega que a raiva que reconhece "tem raízes mais profundas, ligadas a conflitos internos mal elaborados, inclusive com minha vivência religiosa e com questões pessoais relacionadas à minha própria sexualidade, que por muito tempo reprimi ou não compreendi com clareza".