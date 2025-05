Licença de resort sem estudo ambiental na praia de Maracaípe (PE) é anulada

A empresa esclarece que está tomando todas as medidas cabíveis, de acordo com a recomendação do Ministério Público, dando continuidade ao pedido de novas licenças. A empresa permanece à disposição da sociedade, clientes e parceiros.

Pernambuco Construtora

Moradores reclamam

Na recomendação, o MP-PE cita que a obra é contestada pela comunidade local, que fez um abaixo-assinado assinado por 800 pessoas contra o empreendimento. Um dos argumentos usados pelo órgão foi justamente que a comunidade não foi ouvida sobre os impactos, como prevê convenção internacional que prevê a escuta de comunidades antes de obras que as afetem diretamente.

A propositora do abaixo-assinado, a moradora María Daniela vive em Maracaípe há sete anos e afirma que, especialmente nos últimos dois anos, as construtoras têm ampliado investimentos no local, o que "têm destruído o encanto e a tranquilidade de nossa comunidade".

Essa proposição é preocupante para nós, um povoado de menos de 1.000 habitantes, não apenas pelo inevitável impacto ambiental e na vida diária, mas também pela infraestrutura insuficiente. Não temos sistema de esgoto adequado e falta água potável --problemas que apenas se agravarão com a construção de um grande resort.

María Daniela