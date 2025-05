MP acusa médico de 137 mil seguidores por morte após harmonização de bumbum

"A gente comprou na apuração que ele tinha ciência de que a substância vem causando morte há algum tempo, isso vem sendo noticiado. Houve uma mercantilização, o que mostra que ele teve uma indiferença quanto ao resultado [morte] da paciente. Os órgãos não indicam seu uso", diz ao UOL o delegado Mário Melo, responsável pelo inquérito.

O negócio dele é todo pela internet: a mulher vê as fotos e fica encantada. Ela entra em contato com a atendente, marca a consulta, e o médico só viaja para fazer a aplicação, não tem a ajuda de nenhum auxiliar, ele faz o procedimento apenas com um filmaker [um câmera]. As mulheres, inclusive, autorizam nos contratos a divulgação de imagens do pré e do pós.

Mário Melo

Adriana Laurentino morreu um dia após harmonização de bumbum no Recife Imagem: Facebook/Reprodução

Denúncia

Se a denúncia for aceita pelo Tribunal do Júri da Capital, Marcelo irá a júri popular. A acusação foi feita de homicídio por dolo eventual (quando ase assume o risco de matar) e por motivo torpe (quando a razão para cometer um crime que é considerada moralmente abjeta, repugnante e que demonstra uma grande depravação do agente).