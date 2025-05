Comunidades do RN se revoltam e processam eólica após perdas de caju e mel

Quando chegaram, estávamos no período mais triste, de uma grande seca; os cajueiros morrendo. Naquele momento, falaram que ia ocupar uma área só de 50m² da propriedade, que ia ser só uma renda extra. Na necessidade que a gente estava, achava que era ótimo. Mas quando foi avançando, as coisas foram aparecendo.

João Freitas Fernandes

Vila Piauí, em Serra do Mel, repleta de torres eólicas Imagem: Arquivo pessoal

O que diz a ação

Em 21 de maio, advogados do escritório LBS entraram com uma ação civil pública na Justiça estadual cobrando uma indenização de pelo menos R$ 106 milhões de reparação por danos coletivos (equivalente a 7,5% do lucro operacional de 2024).

A ação é assinada pela Fetarn (Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Rio Grande do Norte), CUT-RN (Central Única dos Trabalhadores) e a entidade potiguar SAR (Serviço de Assistência Rural e Urbano). O alvo são as duas empresas do mesmo grupo: a Voltalia Energia do Brasil Ltda. e sua controladora Voltavia S/A.

A ação cita como os cajueiros perderam produtividade após a chegada das eólicas.