Gonet dá parecer favorável à lei do AM que proíbe menores em paradas gay

As ADIs 7584 e 7585 têm relatoria do ministro Gilmar Mendes e, após o posicionamento do PGR, aparecem no sistema como concluídas para a decisão.

A lei questionada proíbe a participação de crianças e adolescentes nos desfiles relacionados à Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ no estado, que se apoiaria no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Já as entidades alegam que o objetivo da lei é "negar a existência de crianças e adolescentes LGBTQIAPN+" e veem a lei como parte de um "projeto de eugenia".

A lei estabeleceu ainda que seu descumprimento pode acarretar multa de até R$ 10 mil por hora por causa da indevida exposição da criança ou adolescente a ambiente considerado impróprio. A obrigação de garantir a ausência de menores, diz o texto, é solidária entre os realizadores do evento, patrocinadores, além de pais e responsáveis.

Plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas Imagem: Danilo Mello/Assembleia Legislativa do Amazonas

O que alega Gonet

O PGR alega que as manifestações públicas podem ser enquadradas pelo Ministério da Justiça como passíveis de contraindicação para menores. Ele sugere que esse tipo de evento pode ter conteúdos que, "na visão de regulamentações existentes, justificariam a restrição à participação infantil".