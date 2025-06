Advogado João Neto é condenado a 4 anos de reclusão por agredir companheira

O caso

Imagens do circuito interno do apartamento e do prédio mostram que a mulher caiu e se machucou quando João Neto tentava expulsá-la do apartamento. Ele ficou preso preventivamente por lesão corporal por 29 dias, com base na Lei Maria da Penha. Ele teve o registro da OAB suspenso por 90 dias para apuração do caso.

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

Em seu depoimento, a vítima afirma estava no quarto descansando quando João abriu a porta e reclamou, entre coisas, que ela não estaria fazendo nada. João disse a prestadores de serviço que estavam na casa para avisar que eles eram testemunhas. Depois, puxou a vítima da cama. Ela disse que pediu para que ele não a tocasse.

Esta parte do depoimento foi corroborada por um prestador de serviço que estava no local. Ele disse que ouviu João dizer que queria expulsá-la do apartamento.

Adriana afirma ainda que, após ser retirada da cama à força, foi empurrada por João, que tentava retirá-la do imóvel. Ela então se segurou para não ser expulsa.