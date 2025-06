Renan rejeita conciliação com Lira em ação no STF: 'Adversários declarados'

Entenda o caso

Em julho de 2023, Lira apresentou uma queixa-crime à Justiça Federal de Brasília e afirmou que foi alvo de calúnia, difamação e injúria por Calheiros.

O ex-presidente da Câmara relatou à Justiça uma publicação no Instagram, em dezembro de 2022, na qual o senador relacionou Lira a desvios de verbas públicas, irregularidades no chamado "orçamento secreto" e interferência na Polícia Federal em Alagoas.

O caso, entretanto, mudou de tribunal, após Calheiros questionar no STF que o processo deveria tramitar na suprema corte por conta da sua prerrogativa do foro de função. A defesa de Lira entendia que as falas não tinham relação com o exercício do mandato —e por isso não estariam protegidas pela imunidade parlamentar.

O ministro André Mendonça concordou com os argumentos da reclamação e suspendeu o caso da 1ª Vara Criminal de Brasília (veja a decisão), e o STF assumiu a causa.

Desafetos

Os dois políticos têm uma longa história de rivalidade política em Alagoas, que se acentuou com a ascensão de Lira no cenário nacional ao assumir à presidência da Câmara dos Deputados. A partir de então, eles passaram a trocar farpas públicas.