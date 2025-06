Vídeo mostra fuga armada de membros do CV do CE durante operação na Rocinha

Imagens feitas por um drone da Polícia Militar do Rio de Janeiro mostram o momento em que um grupo de suspeitos ligados ao CV (Comando Vermelho) fogem para uma área de mata durante uma operação realizada na madrugada do sábado (31) na comunidade da Rocinha, zona sul da capital fluminense.

A ação buscava prender líderes cearenses da facção que estavam escondidos no local, de onde comandavam crimes no estado nordestino. Ao grupo são atribuídas ordens para matar cerca de mil pessoas no Ceará em dois anos, segundo o MP-RJ (Ministério Público do Rio), além de outros crimes como ataques a provedores de internet.

"A informação que a polícia do Rio nos passou foi que cerca de 400 pessoas entraram na mata portando fuzis e mochilas, apresentando todas as características de que estavam em situação de fuga", diz o subprocurador-geral de Justiça jurídico do MP-CE (Ministério Público do Ceará), Plácido Rios.