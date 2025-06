União tenta impedir grupo Collor de receber R$ 2,1 mi por erro judicial

Comprovantes apresentados pela PGFN do valor levantado nas contas judiciais e repassado à TV Gazeta, da OAM Imagem: Reprodução

Segundo a Justiça Federal, o débito cobrado na ação estava em aproximadamente R$ 14,8 mihões (em valor atualizado até 30 de dezembro de 2024). Em fevereiro, o juiz Sérgio de Abreu Brito, da 5ª Vara Federal de Alagoas, afirmou em decisão que o saldo do depósito em juízo era menor, de cerca de R$ 11,7 milhões, e exigiu que os aluguéis pagos pelo TRE seguissem sendo depositados à Justiça até alcançar o valor total.

"O levantamento operacionalizado pelas recuperandas [referente ao depósito de R$ 8 milhões] repercutiu em redução considerável da penhora da Execução Fiscal", diz a PGFN na petição ao juiz da recuperação.

União vê erro em liberação

A PGFN reclama que a decisão inicial da liberação do recurso foi feita sem sua intimação prévia e que viola cláusula do acordo fechado com a OAM em dezembro de 2022 para parcelamento de seis dívidas com a União.