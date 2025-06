União tenta impedir grupo Collor de receber R$ 2,1 mi por erro judicial

Imagem: Arte UOL

União vê erro em liberação

A PGFN reclama que a decisão inicial da liberação do recurso foi feita sem sua intimação prévia e que viola cláusula do acordo fechado com a OAM em dezembro de 2022 para parcelamento de seis dívidas com a União.

Nessa negociação, ficaram de fora apenas as dívidas referentes ao FGTS. O restante foi dividido, em número de parcelas e valores não informados devido a sigilo previsto em lei.