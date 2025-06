Governo processa Ciro por fala de que Lula 'enche bolsos dos banqueiros'

"Lula segue na sua história de encher os bolsos dos banqueiros enquanto fragiliza a população brasileira. Ele vai consignar o risco dos empréstimos dos trabalhadores da iniciativa privada no mesmo passo em que, desavergonhosamente, deixa frouxo, livre para os bancos cobrarem a taxa de juros que bem entenderem."

Ciro afirma, no novo vídeo postado no sábado, que não houve ofensas pessoais a Lula nas palavras. "Não o ofendi em nada em minhas exposições das políticas de agiotagem do governo. São os fatos e somente os fatos que o ofenderam."

Ainda na gravação de sábado, Ciro volta a criticar a medida do governo.

Todo o povo brasileiro virou um imenso banco de dados e ativos a serem negociados com bancos agiotas para roubá-los de todas as formas possíveis a partir da taxa de juros mais alta do mundo. Dados de aposentadorias, benefícios assistenciais, o BPC (Benefício de Prestação Continuada) até o Bolsa Família, tudo virou ativo para ser explorado pelos bancos agiotas brasileiros.

O ex-governador cearense afirmou que, ao longo dos últimos 10 anos, tem "suportado em silêncio" um lawfare, termo que significa o uso do poder judiciário para perseguir adversários.

"Muitos processos artificiais são movidos contra mim pelos políticos agentes dos agiotas que chupam o sangue do povo brasileiro", disse.