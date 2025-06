Desembargador diz que autismo virou 'mina de enriquecimento' e gera revolta

Ele ainda afirmou que há casos em que pais se tornam vítimas de profissionais.

Se um médico chega e diz que meu filho tem TEA, como mãe, eu vou fazer o quê? Eu vou negar? Não, eu entro em pânico! E a partir daí eu passo a ser vítima dessas pessoas. Não tô dizendo que este é o caso, mas esses casos têm ocorrido de forma assustadora.

Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

A fala gerou forte reação pública e contou com notas de repúdio do (CRM) Conselho Regional de Medicina e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Pará, que criticam os argumentos apresentados.