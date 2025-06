Juíza libera lutador logo após o condenar por estupro: 'Bons antecedentes'

Entenda o caso

Segundo a denúncia, Edilson fazia bico de motorista no dia 19 de janeiro e após aceitar a corrida da mulher na saída de uma festa, desviou o carro para um matagal e aplicou um golpe conhecido como "mata-leão", quando a vítima tem o pescoço apertado, provocando falta de ar e desmaio. Ela contou que, quando retornou à consciência, estava sendo estuprada, e o acusado dizia que iria matá-la.

"No dia 19 de janeiro deste ano, eu fui sequestrada, violentada, estrangulada até quase a morte no matagal. Eu não tive chance nenhuma de defesa. Me lembro de cada segundo do ar faltando. Foi Deus que enviou três policiais que já estavam indo embora no final do turno e que me salvaram e prenderam um homem flagrante", contou Renata no vídeo.

Na gravação, ela ainda pede ajuda para que o caso seja compartilhado ao máximo "por todas as mulheres". "Isso pode acontecer com a sua filha, com a sua mãe, com a sua esposa, com qualquer familiar seu ou qualquer mulher que seja próxima de você. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu não vou me calar", afirmou.