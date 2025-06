Aluna branca é condenada a ressarcir mensalidades por fraudar cota em SE

Para a Justiça, a UFS "falhou no exercício de seu dever de fiscalizar as cotas raciais", mesmo depois de "receber mais de 180 denúncias de fraude".

Não há dúvida que a mora da UFS, em adotar medidas para apurar as manifestas fraudes, comprometeu a política pública de cotas, baseada em ação afirmativa, de reparação histórica a um segmento da sociedade, outrora excluído do processo civilizatório da sociedade brasileira, e não integrado ao contexto social, com as mesmas oportunidades dispensadas aos demais integrantes do corpo social.

Sentença de Kleiton Alves Ferreira

Reitoria da UFS Imagem: Adilson Andrade/Ascom UFS

UFS muda após casos

Em nota ao UOL, a UFS reafirmou seu "compromisso com as ações afirmativas e a integridade do sistema de cotas raciais" como "instrumento fundamental de inclusão social e ruptura de padrões elitistas".

A instituição afirma que ações institucionais recentes ajudaram a combater irregularidade, entre elas: