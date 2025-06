Mães de crianças vítimas da Zika denunciam assédio por indenização do INSS

A entidade orienta que, "além de ignorar a abordagem, as pessoas denunciem o caso para que a OAB/AL possa adotar as providências que a situação requer".

Pedimos que a população não clique em links desconhecidos, não repasse informações por mensagens e, em caso de dúvida, sempre busque um profissional da advocacia da sua confiança para que ele possa analisar as situações e realizar os procedimentos adequados.

Priscila Barros, presidente da Comissão de Fiscalização e Combate às Práticas Irregulares na Advocacia da OAB-AL

A presidente da Comissão de Estudos e Atuação Previdenciária da OAB em Alagoas, Irenny Karla, explica que não há necessidade de apoio de advogado ou qualquer especialista para acessar o benefício.

"É muito fácil fazer o pedido: basta entrar no aplicativo 'Meu INSS', ir em 'Novo Pedido', 'Outros Benefícios', 'Síndrome Congênita do Zika' e anexar a documentação pessoal da pessoa nascida e também do seu representante legal, incluindo os atestados e relatórios médicos", diz.

O INSS disse que orienta os segurados, "especialmente as famílias de crianças com síndrome congênita causada pelo vírus Zika, sobre tentativas de golpes" do tipo.