Reserva no AC revive tensão dos anos 1980 e ameaça sucessor de Chico Mendes

2019 - 6.915 hectares desmatados

2020 - 6.714

2021 - 7.388

2022 - 9.675

2023 - 1.877

- 1.877 2024 - 2.297

Carla lembra que a reserva é uma terra pública federal destinada para uso dos recursos da floresta. "Essas pessoas definiram um plano de utilização do território, que deve ser cumprido e cabe ao ICMBio fiscalizar esse uso. Infelizmente, nos últimos anos, aumentou a invasão, o desmatamento desenfreado e a colocação de gado em grandes áreas da reserva, descaracterizando a unidade", afirma.

Entidades defendem ação do ICMBio

A atuação permanente do órgão gestor no combate às atividades ilegais na área da Resex é uma forma de diminuir a vulnerabilidade socioambiental e combater as ameaças que a Resex vem enfrentando nos últimos anos. Reconhecemos a importância de implementação das políticas públicas de apoio a gestão e governança socio territorial, e a necessidade urgente da implementação de todas as Reservas Extrativistas no Brasil.

Nota do Conselho Nacional das Populações Extrativistas