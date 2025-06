TV de Collor em AL cede comerciais na Globo por dívida com a União

O acordo de 2022 prevê "manter todas as garantias já formalizadas em execuções fiscais da Fazenda Nacional, incluindo penhoras, até a quitação efetiva dos débitos incluídos na transação". Entre essas penhoras, está a do aluguel do prédio da OAM onde funciona hoje o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Alagoas, ao custo de R$ 173 mil por mês.

Sede da OAM e, ao fundo, o prédio do grupo alugado ao TRE Imagem: Carlos Madeiro/UOL

Disputa Collor x Globo

A Globo tem a TV Gazeta como afiliada em Alagoas desde 1975, quando a emissora foi fundada. Entretanto, desde o final de 2023, a emissora carioca tenta fazer valer o fim do contrato com TV Gazeta, mas decisões do judiciário alagoano obrigaram a Globo a renovar com a empresa de Collor por cinco anos.

O principal argumento que a Globo usa para acabar com a parceria é justamente a investigação e a condenação de Collor no STF, que apontaram que o esquema de corrupção usou a TV de Alagoas como meio para receber propina. Já a emissora alagoano alegou que a TV iria à falência se perdesse a marca da emissora carioca, por isso pediu a renovação compulsória.

Em junho de 2023, a 3ª Câmara Cível do TJAL decidiu, por dois votos a um, ratificar a decisão do juiz da recuperação judicial (condição na qual o grupo está desde 2019), que decidiu que o contrato com a Globo era essencial para a manutenção da TV Gazeta e seu consequente pagamento de credores e trabalhadores.