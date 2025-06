Como o Comando Vermelho agiu para eleger prefeito e 'tomar' cidade do CE

As investigações feitas pelas polícias Civil e Federal descobriram que a ação era organizada contra, especialmente, o candidato Tomás Figueiredo (MDB), principal rival de Braguinha. Mas não só a ele: as intimidações chegaram até a Justiça Eleitoral, que teve o muro pichado e também recebeu ameaças.

Em meados de setembro, o Cartório Eleitoral recebeu ligação de um integrante do Comando Vermelho, que se dirigiu a um dos servidores ameaçando atacar a unidade do órgão e matar todos caso a Justiça não parasse com as decisões contra os 'manos' do CV. Até aquele momento não existia qualquer decisão da Justiça Eleitoral contra integrantes da organização criminosa, mas já havia investigações.

Denúncia do MPE

Plácido explica que, em julho de 2024, um carro de luxo foi enviado por Braguinha para Anastácio, e no veículo havia R$ 1,5 milhão para o líder da organização criminosa. Essa seria parte do pagamento para que a operação contra o adversário fosse feita.

Prefeito Braguinha, de Santa Quitéria (CE) Imagem: Reprodução/Instagram

Em outubro de 2024, Braguinha venceu com 11.292 votos (41,01% do total válido), seguido por Tomás, com 8.106 votos, e pela candidata Dra. Lígia Protásio (PT), com 7.991 votos.

Durante as investigações, uma das pessoas presas aceitou fazer um acordo de colaboração com o Gaeco e passou detalhes sobre Doze e outros integrantes do CV. "Através dessa fonte tivemos informações relevantes, como a confirmação de onde estavam os cabeças do grupo", diz o subprocurador-geral do MP-CE.