Brasil cobra da Alemanha devolução de fóssil roubado de dinossauro cearense

A coluna visitou o perfil do museu nesta segunda-feira e viu que as postagens mais recentes estão com opção de comentários desativada.

Segundo ela, há uma preocupação dos pesquisadores brasileiros de que, com a colaboração, as instituições estejam, na verdade, buscando "suavizar sua imagem diante da comunidade internacional, ao invés de enfrentar de forma transparente e responsável a questão dos fósseis brasileiros". "Cooperação verdadeira exige reparação, ética e compromisso com a justiça científica".

Embora iniciativas de cooperação científica internacional sejam extremamente importantes para o avanço do conhecimento e para o fortalecimento dos laços entre países, é fundamental que não sirvam como instrumentos de legitimação de práticas problemáticas do passado e do presente.

Aline Ghilardi

O UOL mandou mensagens pelo e-mail da assessoria de imprensa e pela conta do Instagram do museu alemão, mas não obteve retorno.

História similar

A história de Irritator vem na esteira de outro importante dinossauro brasileiro, o Ubirajara jubatus, levado em 1995 também da Chapada do Araripe.