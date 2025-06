Justiça condena homem que se disse 'terrorista da Al-Qaeda' e atacou Moraes

Ele ainda fez declarações que atribuíram ao ministro a condição de "bandido do PCC" e o recebimento de propina de traficantes.

A vontade de imputar falsamente fato criminoso a outrem está presente, pois não há qualquer elemento que sugira a veracidade de tais alegações, sendo notório que se trata de acusações graves e infundadas.

Sentença de João Batista Martins Prata Braga

O MPF sustentou a denúncia com base na notoriedade do caso e as notícias jornalísticas sobre o vídeo. Destacou que as condutas foram praticadas contra um funcionário público em razão de suas funções e divulgadas em redes sociais, o que configura causas de aumento de pena previstas no Código Penal.

Em sua defesa, que foi feita pela DPU (Defensoria Pública da União), Flavio alegou que o vídeo se tratava de uma "brincadeira" e feito para um "ambiente privado", já que a divulgação inicial foi feita em um grupo de WhatsApp.

O juiz, porém, refutou o argumento de brincadeira.