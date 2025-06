Mulher é presa por amarrar e amordaçar prima de 14 anos em casa na Bahia

A menina de 14 anos mudou de uma comunidade rural longínqua para morar com a prima há cerca de três meses. Segundo a delegada Carla Santos Ramos, o objetivo era ajudar a cuidar das duas filhas de Taís, de 5 e 7 anos, enquanto ela trabalhava.

Taís Conceição dos Santos Imagem: Reprodução

Ao chegar na casa, porém, ela começou a passar por situações degradantes, incluindo não ser matriculada em uma escola e ter paralisado os estudos. Além disso, a adolescente relatou agressões da prima. "Ela disse que levou um chute no tórax e uma mordida. A própria autora admitiu que batia, mas com tapas", diz a delegada.

Em depoimento, a menina afirmou que não queria fugir, mas apenas sair — o que era proibido por Taís. "Ela contou que saiu uma vez de casa, e a prima disse que não queria mais que ela saísse, então a amarrava para evitar isso. Ela não queria fugir, queria apenas ter uma vida normal, ir à igreja", diz.

A adolescente resgatada passou a noite sob poder do Conselho Tutelar de Maraú e será devolvida à mãe hoje. Segundo o órgão, a adolescente está bem fisicamente e será acompanhada pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). Relatórios periódicos da menina devem ser enviados ao conselho.

Taís será indiciada por tortura, maus-tratos e abandono intelectual. Ela está detida no presídio de Ilhéus, e o inquérito segue com prazo de finalização 10 dias, e outras pessoas serão ouvidas pela polícia. A mulher não tem advogado particular e está sendo defendida pela Defensoria Pública do Estado, que não comentou o caso. O espaço segue aberto para futuras manifestações.