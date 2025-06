Paciente mata colega em hospital psiquiátrico de Maceió, diz polícia

Ele narrou que estava contido na maca, com os pés e as mãos atadas, e que mesmo assim ele conseguiu se soltar e havia mais dois companheiros na na sala. Quando ele soltou, foi em direção a um dos pacientes, deu socos na garganta e torceu o pescoço da vítima; e no fim, com as ataduras, ele estrangulou a vítima.

Tamires Jade, delegada

Tamires alegou que o suspeito tem passagens pela polícia, inclusive por violência doméstica, e alegou ter agido sozinho. O outro paciente que testemunhou a ação também foi ouvido e disse que não gritou no momento porque "estava com medo".

O hospital Portugal Ramalho é vinculado à Uncisal (Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas) e afirmou em nota que "já adotou todas as medidas legais e administrativas cabíveis para a elucidação de uma ocorrência".

A direção do hospital acionou os órgãos de segurança pública e está colaborando integralmente com as autoridades para o esclarecimento dos fatos. A instituição também instaurará sindicância interna para apurar detalhadamente as circunstâncias do ocorrido, com o devido rigor e compromisso com a transparência.

Hospital Portugal Ramalho

A unidade ainda disse que "reitera sua responsabilidade com a segurança, o cuidado e a integridade de seus pacientes, profissionais e comunidade, mantendo-se à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários às autoridades competentes".