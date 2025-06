Praia símbolo de Natal tem alagamentos 5 meses após ampliar faixa de areia

Entretanto, após aquela data, outros alagamentos foram registrados, o que gerou questionamentos sobre a qualidade da obra.Em abril, Thiago Mesquita disse ao UOL que a obra foi executada "exatamente como deveria".

"Não há nenhuma falha ou equívoco", disse, citando que o projeto previa lâminas d'água em caso de chuvas mais intensas. "Não são alagamentos", afirmou.

Entenda a obra e as polêmicas

A engorda era necessária para conter os impactos do avanço do mar e da erosão costeira, que já havia destruído parte do calçadão e ameaçava o Morro do Careca, principal cartão-postal da cidade.

Em agosto de 2022, após cinco anos da abertura do processo do Idema, a Prefeitura de Natal apresentou o estudo e o relatório de impactos ambientais do empreendimento.

Após discussão de quem seria a responsabilidade do licenciamento, o papel foi repassado do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para o órgão estadual o Idema (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente), conforme acordo de cooperação técnica assinado em julho de 2023.