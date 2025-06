Deputado do PL sugere criação de javalis para obter armas contra invasores

Sem aval da Justiça, o "Invasão Zero" ganhou força no campo com retomadas de terras feitas por homens armados.

"São grupos que se organizam para a prática de crimes e atuam à margem do Estado, muitas vezes com o envolvimento de policiais. É um cenário que nos preocupa e que merece ter uma abordagem penal", afirma o procurador Julio José de Araujo Junior, coordenador do grupo de trabalho sobre Reforma Agrária e Conflitos Fundiários no MPF.

22.jan.24 - Grupo "Invasão Zero" reuniu fazendeiros da região para expulsar indígenas que ocuparam fazenda en Bahia Imagem: Reprodução

O que falou o deputado

Marcos Polon afirma que "há mais de 10 anos" dá um curso voltado à "defesa armada da propriedade rural". Como teve direito a apenas 15 minutos de fala no evento, ele fez um resumo e prontificou-se a mandar uma versão a quem mandasse o e-mail para cadastro —o curso, disse, está em atualização por conta das mudanças na lei e deve retornar até o fim do mês.

De início, ele sugere uma "área regulamentada para manejo de javali para realização da caça". "Isso te autoriza a transitar no interior da propriedade armado, com armas de um calibre superior. Ou ainda criar dentro da sua área um clube de tiro", explica.