Grupo de policiais processa governo federal por espionagem na era Bolsonaro

O relatório do Gaeco faz diversos ataques aos 'policiais antifascistas. Diz que o apoio que eles prestam ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em redes sociais, por exemplo, é 'apologia de autor de crimes'. A juíza da 10ª Vara Criminal determinou o arquivamento do inquérito.

Ação dos policiais antifascismo

Para os autores da ação, o monitoramento e perseguição "fez parte dos atos que fomentaram a tentativa de golpe de estado" no país, no fim do governo Bolsonaro. O dossiê seria usado para ilegalidades, caso o golpe tivesse se consumado, alegam.

É inequívoco que o aparelhamento do Brasil para perseguir opositores ocorreu sob a gestão Bolsonaro com monitoramento por fontes abertas, ou através do sistema First Mile, que fornece as coordenadas geográficas dos celulares dos investigados. A tentativa de golpe de Estado faz prova de que o relatório era ato inicial, que preparava o terreno para atos mais gravosos, como a abolição violenta do estado democrático de direito e de golpe de Estado.

Procurada pela coluna, a AGU (Advocacia-Geral da União), que defende o governo federal em ações judiciais, afirmou que não foi notificada sobre o processo, mas assim que for, "irá analisar o pedido e também irá solicitar subsídios aos órgãos envolvidos".