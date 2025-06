CE: Bolsonarista que matou eleitor de Lula a facadas pega 12 anos de prisão

Tal conduta encontra ressonância na mais abjeta expressão do autoritarismo: a negação do outro pelo simples fato de ele existir em desacordo. E esse motivo, vil por excelência, desnatura os pilares da convivência democrática e do Estado de Direito. A intolerância política, quando degenera em violência, representa uma afronta à própria civilização. É sintoma de tempos sombrios, em que o discurso cede lugar à agressão, em que o voto é substituído pela violência, e o respeito pela diferença dá lugar à eliminação do diferente.

Sentença

Edmilson foi defendido pela Defensoria Pública do Ceará, que, procurada pelo UOL, não informou se irá recorrer da decisão. A matéria será atualizada em caso de retorno.

Em interrogatório, Edmilson confessou o crime, mas declarou ter "reagido às provocações de Antonio Carlos", que, segundo ele, foi quem iniciou as agressões. Sobre a faca, diz que carregava ela em razão do seu trabalho —ele é pedreiro.