Mãe tenta descobrir se filho brasileiro que foi lutar na Ucrânia está morto

Em regra, quando um brasileiro morre em outro país, a embaixada é informada de forma rápida, mas nesse caso não houve nenhuma notificação até o momento.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, a mãe do combatente fez um "apelo ao governo federal e às autoridades competentes". "Me ajudem, estou fazendo um apelo como mãe", disse, ao lado de outros familiares, que aparecem segurando um banner com a foto do brasileiro.

"Esses dias fui informada que meu filho foi ferido, porém, ontem [terça] pela manhã, recebi uma ligação de um ex-militar me informando que o Rafael estava morto", diz.

"Recebi várias ligações de pessoas ligadas ao meu filho me informando que o Rafael estava morto. Saiu em redes sociais, e eu tentei informações, sem êxito", afirmou, citando que entrou em contato com a Embaixada do Brasil na Ucrânia, sem receber qualquer confirmação.

Natural de Imperatriz (MA), Oliveira deixou o curso de direito em agosto de 2024 para ir morar na Holanda com a namorada. Porém, pouco depois terminou o relacionamento, mas decidiu ficar na Europa e se alistar como voluntário ao Exército da Ucrânia. No Brasil, ele já havia atuado como agente penitenciário.