Justiça da PB cassa prefeito e vice por envolvimento com facção criminosa

Fatoka, apontado como líder e criador da facção Tropa do Amigão, na Paraíba Imagem: Site Procurados/Governo da Paraíba

O criador e líder da facção, Flávio de Lima Monteiro, conhecido como "Fatoka", está foragido. Segundo a investigação, ele está refugiado em um reduto do CV (Comando Vermelho, parceiro do grupo paraibano) no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, de onde exerce o comando da "Tropa do Amigão".

Uma das beneficiárias com cargo público foi Marcela Pereira da Silva, apontada na denúncia como filha afetiva de Fatoka. Ela chegou a ser secretária-adjunta de Ação Governamental na gestão de Vitor Hugo e, segundo apurou a polícia, mantinha contato direto com o então candidato André Coutinho. Para o MP, isso demonstrou "sintonia e aceitação do apoio oferecido pela facção".

Uso de verba de saúde

A denúncia cita que um dos mecanismos utilizados para nomear pessoas com histórico de acusações de crimes foi contratar uma empresa terceirizada financiada com recursos do Fundo Municipal de Saúde.

Um dos contratados era "Mago David", considerado o número 2 da facção e com extensa ficha criminal: homicídios, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Ele foi contratado em 2021 e usava redes sociais para ostentar armas e divulgar a facção. Ele também está foragido e estaria escondido junto com Fatoka no Rio de Janeiro.