Caso Dandara: CE é condenado por demora da PM para salvar mulher trans

Entendo que a lesão tenha resultado, direta e imediatamente, de falha do Estado em relação ao dever de proteger adequadamente seus cidadãos, não por única e tão somente inexistir policiais previamente destacados para atuarem no local do crime, mas pela demora em atender a chamada, destaca-se, as diversas chamadas, que comunicavam o crime que resultou na morte da filha da autora.

Francisco Eduardo Fontenele Batista, em sentença

Decisão simbólica

Advogada da família, Christiane Leitão, que também é presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Ceará, diz que a administração pública falhou na função de proteção de todos. "A responsabilidade civil do estado é isso. É uma situação clara e prevista no Código Penal e na Constituição", completa.

"Essa decisão é muito simbólica porque traz a situação que a gente vem combatendo, que são os crimes contra a população LGBT. Estamos em uma era de transição social, de luta pela dignidade. Essa sentença traz esse marco, do resgate da dignidade e culpabilização do estado pela omissão", afirma.