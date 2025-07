Aviões atolam em aeroporto recém-liberado e viram dor de cabeça em Noronha

Os órgãos, diz a nota, "solicitaram explicações formais sobre os incidentes e exigiram a apresentação de um cronograma de obras para a requalificação da infraestrutura aeroportuária".

A medida busca garantir a segurança das operações e evitar riscos à aviação civil na região. [A pasta] segue atuando para serem tomadas, com urgência, as ações necessárias por parte do poder concedente estadual e da empresa responsável pela administração do sítio aeroportuário.

Ministério de Portos e Aeroportos

Avião a jato voltou a decolar e pousar em Fernando de Noronha em março Imagem: Ministério dos Portos e Aeroportos

A Anac informou que se reuniu ainda no domingo com o "operador do aeroporto e com as empresas aéreas que operam no terminal para discutir sobre as ocorrências envolvendo aeronaves a jato e a pista de taxiamento do aeródromo". Entretanto, a nota da agência não cita nem explica as medidas tomadas.

A empresa responsável pela gestão do terminal do aeroporto, a Dix, foi procurada pelo UOL, mas se esquivou de falar sobre os casos e pediu para que a reportagem procurasse o governo do estado para falar das obras.

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, a área onde ocorreram os atolamentos ainda não foi contemplada pelas obras — que devem ser retomadas a partir de 15 de julho. A paralisação, diz, ocorreu por conta do inverno.