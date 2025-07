Prefeito no CE é cassado por doação de óculos e dentaduras em ano eleitoral

Prefeito reeleito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, e o vice, Tarso Magno Imagem: Reprodução/Facebook

Recurso ao TRE

O prefeito Glêdson Bezerra divulgou uma nota logo após a decisão alegando inocência.

Recebo com tristeza, mas também com serenidade, a decisão proferida pela Justiça Eleitoral de Juazeiro do Norte. Tenho plena consciência da responsabilidade que assumimos diante da população e, por isso mesmo, reafirmo que recorreremos da decisão em segunda instância, com a confiança de que a verdade prevalecerá.

Glêdson Bezerra, em nota

Em vídeo gravado na manhã desta terça-feira (1º) no Instagram, ele afirmou que "nossos adversários não se conformam com a derrota".