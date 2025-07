TRE-CE cassa prefeito por apoio do CV em campanha e determina nova eleição

Defesa alega desconhecimento e nulidades

No julgamento de ontem, a defesa do prefeito e do vice argumentou que os candidatos não tinham conhecimento da ação do CV e questionou uma série de supostas irregularidades no andamento do processo que poderiam resultar na sua anulação. "Não temos prova, o nexo de causalidade [entre a facção e o prefeito] não existe", disse o advogado Valdir Filho.

Foram questionados os critérios de designação do juiz da primeira instância, uma suposta intempestividade do MPE na apresentação de recurso, uma alegação de cerceamento de defesa para se manifestar sobre documentos apresentados antes da audiência de instrução pelos procuradores e falta de acesso completo aos dados da quebra do sigilo fiscal e bancário dos investigados.

Todas as alegações foram rejeitadas pelo tribunal.

"É constrangedor o esforço hercúleo que suas excelências fazem aqui ao longo do processo para questionar, à toda a sorte, detalhes processuais que não têm a ver com o cerne do processo e com o que aconteceu em Santa Quitéria", disse o procurador regional.