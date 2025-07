Brasileiro que perdeu pé na guerra foi a Ucrânia por 'sonho de ser militar'

Veja o resto do relato de Raphael:

Os Ucranianos são bastante unidos, comparado aos brasileiros, que só sabem julgar; e com certeza fiz o nome dos brasileiros, que inclusive são bastante elogiados, comparados a outras nacionalidades. Dinheiro é a última coisa que você pensa aqui. Tenho certeza que cumpri bem minha missão, pude salvar a vida de um ucraniano, fiz resgate de feridos, arrastando ele por 4 km pra não ver ele morrer. Então estou com minha consciência tranquila e que fiz o meu melhor, enquanto as pessoas que me julgam por estar lutando por outro país. Você já perguntou para o seu vizinho se ele precisa de alguma ajuda? Você está lutando pelo melhor das outras pessoas? Você já fez alguma doação esse mês para alguma instituição? Julgar é fácil, ter atitude é diferente.

Raphael Paixão

Sumiço de 16 dias

O maranhense de Imperatriz aceitou no final de 2024 a proposta de ir lutar pela Ucrânia na guerra contra a Rússia. Em agosto do ano passado, ele deixou o curso de direito para ir morar na Holanda com a namorada. Porém, pouco depois terminou o relacionamento, mas decidiu ficar na Europa e se alistar como voluntário ao exército ucraniano. No Brasil, ele já havia atuado como agente penitenciário do Maranhão.

No último dia 24, a família de Rafael fez um apelo em busca de informações do paradeiro dele, que estava havia 13 dias sem dar notícias.

Rafael havia sido chamado para uma missão pelo batalhão da 3ª Brigada de Assalto no dia 10, e desde o dia 11 não ativada mais o celular. Uma informação extraoficial repassada à mãe dele, Nêila Paixão, deu conta que ele teria sido morto em combate, o que a levou a fazer um "apelo ao governo federal e às autoridades competentes".