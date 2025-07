Brasileiro no exército da Ucrânia pisa em mina russa proibida e amputa o pé

No último dia 24, a família de Rafael fez um apelo em busca de informações do paradeiro dele, que estava havia 13 dias sem dar notícias.

Rafael havia sido chamado para uma missão pelo batalhão da 3ª Brigada de Assalto no dia 10, e desde o dia 11 não ativada mais o celular. Uma informação extraoficial repassada à mãe dele, Nêila Paixão, deu conta que ele teria sido morto em combate, o que a levou a fazer um "apelo ao governo federal e às autoridades competentes".

"Me ajudem, estou fazendo um apelo como mãe", disse ao lado de outros familiares em vídeo segurando banner com a foto do brasileiro.

No sábado passado (26), após a repercussão do caso, autoridades ucranianas levaram um telefone, e Rafael pôde fazer contato com a família. O motivo do alegado do sumiço é que a missão era de alto risco e era vetado o uso de telefones para evitar uma localização russa.