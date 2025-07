Vereador réu por torturar a ex volta ao cargo após punição de 60 dias no CE

A volta do vereador foi denunciada pela ex-companheira vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira. A fisioterapeuta Suânia Dias contou em detalhes a acusação que fez o MP-CE (Ministério Público do Ceará) denunciar o parlamentar. "Não é fácil reviver a dor, mas é necessário, porque o silêncio nunca me protegeu."

Ela contou que no dia 17 de dezembro de 2024, quando já tinha encerrado o relacionamento, Maiko a procurou pedindo para mostrar o diploma de vereador. "Eu recebi na minha casa, e de antemão ele me pediu para não mostrar para ninguém que estava lá, para a gente comemorar. Foi quando ele preparou uma dose [de bebida], e na segunda dose eu apaguei", lembra.

Quando eu acordei, ele estava mexendo no meu celular e me acusando de coisas que não tinham nexo. Foi quando ele jogou meu celular no chão e quando eu o apanhei, já recebi um soco. Foram horas de tortura, minha roupa rasgada, faca nas minhas partes íntimas, socos e enforcamentos. Ele disse que, já que eu não ia ser dele, eu não ia ser de mais ninguém, que ia tirar minha vida e logo após tirar a vida dele.

Suânia Dias

Suânia ainda contou que, em determinado momento, conseguiu pegar a faca dele e a jogou pelo vitral do banheiro. Foi quando ele saiu para pegar supostamente uma faca maior, e ela conseguiu trancar a porta do banheiro e ligou para a mãe.

Maiko teria então forçado a porta, e ela fugiu pela janela, quando os vizinhos do condomínio a socorreram "depois de tanto apanhar".