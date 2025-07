PB: Justiça suspende obras de prédio de luxo na praia por impasse de altura

A obra do "Ares Urban Design", da Urban 04 Construções e Incorporações, está em fase final de fundação (87% feita) e tem apartamentos à venda, a preços iniciais a partir de R$ 1,77 milhão. A previsão inicial de entrega era maio de 2027.

O prédio está sendo erguido na avenida Oceano Atlântico, no bairro Intermares, na orla da cidade litorânea conhecida pelo belo pôr do sol e pelo bolero tocado todos as tardes na praia do Jacaré.

Localização das obras do Ares Urban Design, na praia de Cabedelo Imagem: Google Maps

O que alega o MP

A denúncia foi feita ao MP pelo condomínio que fica imediatamente atrás do terreno onde estava sendo feito o empreendimento, que questionou a altura do prédio. Com base nisso, a promotoria de Cabedelo abriu um inquérito para apurar o caso e ingressou com ação civil pública no último dia 12 de junho pedindo o veto à construção do prédio como projetado.

Segundo o MP, o edifício está na "primeira quadra em relação à linha da preamar", descumprimento à lei máxima estadual que "estabelece como altura máxima de edificações nessa faixa o limite de 12,9 metros".