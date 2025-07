Ação do Comando Vermelho leva mortes e medo à rota do turismo de luxo de AL

Moradores ouvidos pela reportagem relatam que situações de violência, que antes não existiam, passaram a ocorrer na cidade e causam uma sensação de insegurança.

Somente este ano, oito pessoas foram mortas na cidade, algumas delas pela polícia, e três jovens desapareceram.

"O que vemos hoje é que vários adolescentes, às vezes conhecidos nossos que foram colegas de escola, virarem para o outro lado [entrarem na facção]", conta uma moradora.

Uma situação que ocorre, por exemplo: pessoas estão na porta de casa, e dois homens passam em uma moto e roubam o celular; também aconteceram também furtos na praia a turistas. Não é algo recorrente, mas tem ocorrido, e não acontecia isso antes na cidade. Evidentemente, isso se deve a chegada dessa facção e geram medo.

Moradora que pediu para não ser identificada

Corpo achado em área de mata em São Miguel dos Milagres achado no dia 16 de junho Imagem: SSP-AL/Divulgação

Mortes na rota

Nós últimos três anos, as cidades da rota passaram a registrar mais homicídios. Houve um boom em 2022, ano que coincide com os relatos de chegada do CV, quando teria passado a atuar com força para "tomar territórios" para comandar o tráfico de drogas na região.