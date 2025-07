Belém retira pessoas em situação de rua de área próxima à COP30; MPs reagem

"Grande parte do que chamam de entulho era, na verdade, pertences das pessoas removidas", diz o procurador da República Sadi Machado, que responde pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Pará.

Ele afirma que aguarda explicações da prefeitura para avaliar se a retirada tem relação com o megaevento previsto para a capital paraense em novembro. "Foi uma ação higienista, disso não tenho dúvida; e é uma coincidência muito grande que ocorra isso no polígono da COP justo no período pré-evento", ressalta.

Lavagem da rua feita um dia após a operação Imagem: Prefeitura de Belém/Divulgação

Recomendação

A ação levou os MPs a enviaram uma recomendação conjunta, no último dia 3, ao prefeito Igor Normando (MDB) para que o município não realize novas remoções, já que há informações de que a prefeitura "pretende tornar habituais" as ações de retirada de pessoas em situação de rua. Se isso se repetir, ele pode ser alvo de ação judicial.

A recomendação foi feita com base em um relatório de vistoria do local após a ação, que ouviu moradores que viram a operação. Segundo os relatos, a retirada ocorreu por volta das 12h30 com presença de tratores, caçambas e homens da Polícia Militar e da Guarda Municipal.