Alvo da PF, Mano (PSB) foi expulso do PL e é o nome de Cid Gomes ao Senado

O prestígio não foi só local: o deputado apareceu em postagem conjunta de "boas-vindas" nas redes sociais dele, de Cid e do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

João Campos, Júnior Mano e Cid: trio do PSB no Nordeste Imagem: Reprodução/Instagram

Sobre a expulsão

No segundo turno em Fortaleza, o petista Leitão e o bolsonarista Fernandes se enfrentaram, e Mano ajudou na organização de um ato de apoio ao petista, o que causou profunda insatisfação ao bolsonarismo. Leitão venceu a disputa com 50,38% dos votos validos.

O caso de Mano foi parar no conselho de ética do PL, que decidiu por sua expulsão. Em postagem do dia 19 de outubro, Mano afirmou: "Foi ele [Bolsonaro] quem solicitou minha expulsão".